شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ الصين بوصول مهمة "تيانوين-1" إلى المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، جمهورية الصين الشعبية ورئيسها بالإنجاز العظيم ووصول مهمة "تيانوين-1" لكوكب المريخ.
وقال سموه عبر "تويتر": "نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ .. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ .. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".