محمد بن راشد يهنئ الصين بوصول مهمة "تيانوين-1" إلى المريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج" هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الثلاثاء، جمهورية الصين الشعبية ورئيسها بالإنجاز العظيم ووصول مهمة "تيانوين-1" لكوكب المريخ. وقال سموه عبر "تويتر": "نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ .. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ .. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

محمد يوسف

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