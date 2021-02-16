فاجعة طنجة.. أغلب الناجين وعائلات الضحايا قرروا عدم متابعة صاحب المعمل

جدة - عبدالحي حسين - أفادت مصادر “اليوم24” أن أغلب عائلات ضحايا معمل طنجة، وكذا الناجين من الكارثة، قرروا عدم متابعة صاحب المعمل، الذي وضع تحت الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم صاحب المعمل، البالغ من العمر 33 سنة، عشية اليوم، تحت أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة، فور انتهاء عناصر الشرطة القضائية من مواجهته بأسر الضحايا.

يذكر أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد نقلت صاحب المعمل من مصحة الشفاء إلى مقر ولاية أمن طنجة، أمس الاثنين، بعد استقرار حالته الصحية، من أجل استكمال التحقيق معه وبداية مواجهته بعائلات الضحايا ال 28.

وكان صاحب المصنع قد دخل قسم الإنعاش بعد أزمة تعرض لها، وخضع لحراسة مشددة داخل مصحة بمنطقة بئر الشفاء.

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم انتشال جثث 28 شخصا آخرين.