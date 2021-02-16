قمة الأبطال .. برشلونة يستقبل باريس سان جيرمان ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوربا

جدة - عبدالحي حسين - يستقبل ملعب “كامب نو”، اليوم الثلاثاء، قمة كروية تجمع بين برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوربا.

ومباراة، اليوم، تشهد غياب نجم باريس سان جيرمان الأول البرازيلي، نيمار داسيلفا، الذى يغيب بسبب الإصابة، التى ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، فيما سيوجد فيها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا.

ووصل برشلونة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوربا، بعدما نجح في عبور دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 15 نقطة متساويا مع يوفنتوس الأول بالرصيد نفسه في المجموعة السابعة.

وباريس سان جيرمان تأهل بصعوبة إلى الدور المذكور، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثامنة القوية، متساويًا مع لايبزيج الثاني بالرصيد نفسه.

ويواجه ليفربول الإنجليزي، اليوم، فريق لايبزيغ الألماني في العاصمة المجرية بودابست، بسبب عدم سماح السلطات الألمانية له بالدخول إلى ألمانيا، في ظل القيود المفروضة، بسبب الجائحة.