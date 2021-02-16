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حاكم دبي يهنئ الرئيس الصيني بوصول مهمة تيانوين-١ إلى المريخ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

هنَّأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الرئيس الصيني شي جين بينغ بوصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي.

 

وقال  اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" باللغتين العربية والصينية: "نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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