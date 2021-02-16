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روسيا: 459 وفاة و13233 اصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

اعلنت السلطات الروسیة الیوم الثلاثاء تسجیل 459 حالة وفاة و13233 اصابة جدیدة بفیروس .

 

وقال مركز العملیات الخاص بمكافحة (كورونا) في بیان ان الحصیلة الاجمالیة للوباء ارتفعت وفقا لھذه المعطیات الى 80979 وفاة و4099323 اصابة بالفیروس.

 

وذكر البیان ان عدد المصابین الذین تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 17627 لیرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي الى 3624663.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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