بن مبارك يناقش مع وزيرة خارجية كوسوفو مستجدات الأوضاع في اليمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين باليمن الدكتور احمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة خارجية كوسوفو ميلزا ستويلا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء أستعرض وزير الخارجية سلوكيات مليشيا الحوثي المضرة بحاضر ومستقبل اليمن.. مشيرا الى أن أكثر الاضرار التي يحدثها الحوثيون في اليمن هي سياستهم الممنهجة لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن وزرع أيديولوجيا متطرفة من خلال تغيير المناهج التعليمية وإقامة المراكز الصيفية للأطفال لتدريس كراهية الآخر.

وتطرق للعدوان الحوثي على محافظة مأرب واستهداف المليشيا للمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية والزج بالأطفال والمغرر بهم في جبهات القتال دون الاكتراث بالخسائر البشرية الكبيرة في صفوفها.. مؤكدا أن استمرار العدوان ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في المحافظة وانعكاسات سلبية على عملية السلام في اليمن.

ومن جانبها أكدت الوزيرة ستويلا دعم بلادها لأمن واستقرار ووحدة اليمن.. معربة عن أمل بلادها بالوصول الى تسوية سياسية وتحقيق السلام في اليمن.