انت الان تتابع خبر بالفيديو: عودة محتملة لمجالس المحافظات بعد قرار حلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - احتجاجات وغضب شعبي شهدتهما البلاد عام الفين وتسعة عشر تمثل بحرق مقار مجالس المحافظات في عدد من مناطق البلاد ومطالبات بالغائها، وهو الامر الذي اجبر مجلس النواب على التصويت بحل هذه المجالس التي تمثل حكومات محلية مصغرة في كل محافظة من محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان والبالغ عددها 15 محافظة.بعض القوى السياسية تدعو لأعادة مجالس المحافظات عبر انتخابات جديدة، معتبرة اياها قضية دستورية وقانونية لاسيما وأن انتخاب المحافظ يتم عبر مجالس المحافظات، لذا فإنه لا سبيل أمام العراق سوى التوجه نحو إجراء انتخابات لهذه المجالس كونها مادة نص عليها الدستور بحسب القوى السياسية المؤيدة لرجوعها.

وفي هذه الاثناء تدعو كتل سياسية اخرى الى إلغاء مجالس المحافظات، وتشريع قانون يسمح بانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل أبناء المحافظات، هذا التوجه يراه قانونيون انه بالغ الصعوبة ويجب ان يسبقه اجراء تعديل على الدستور فيما يخص هذه المجالس ليتم انتخاب المحافظ بشكل مباشر.



وكشف برلمانيون عن عودة محتملة للمجالس المذكورة ، بعد قرار حلها من قبل مجلس النواب مؤكدين أن عدم وجودها اثر بشكل كبير على المتابعة الرقابية لعمل الحكومات المحلية لاسيما وأن أغلب المحافظين ينتمون إلى قوى سياسية جرى انتخابهم من تلك المجالس التي تم حلها.

فيما اكدت لجنة المحافظات والاقاليم البرلمانية بان هناك تقاربا بين القوى السياسية بشأن تمرير القانون، وإجراء الانتخابات المحلية مدمجة مع البرلمانية، مبينة ان القرار بيد مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وضمن اختصاصهم يكون تحديد موعد الانتخابات.

وتمثل مجالس المحافظات السلطة ذات الصبغة التشريعية - الرقابية في المحافظات، لكن مهامها لا تقترب من مهام البرلمان التشريعية والرقابية.

