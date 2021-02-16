بالفيديو: مجلس النواب يطالب بالاسراع في توفير اللقاح ضد كورونا وتعويض المتضررين

عودة الاجراءات المشددة التي ستبدأ الخميس المقبل، يرى فيها برلمانيون محاولة جيدة لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا، الذي زادت مؤخرا الاصابات به، بشكل مضاعف عما كانت عليه قبل اربعة اشهر،، فضلا عن تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة.هذه الاجراءات، يقول نواب اخرون، يجب ان يرافقها عمل جدي وحثيث، للاسراع باستيراد اللقاح الخاص بكورونا، وبدء عملية التطعيم به، فضلا عن ضرورة ايجاد وسائل لتعويض المتضررين من حظر التجوال، خاصة اصحاب الدخل اليومي.

هذا وسجلت مختبرات وزارة الصحة اصابات عديدة بالسلالة الجديدة لدى الأطفال، داعية المواطنين الى الالتزام بالمساكن خلال فترة الحظر الذي سيستمر لاسبوعين،، للتقليل من الاصابات واحتواء الموجة الجديدة.

