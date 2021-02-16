شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يهنئ الرئيس الصيني بوصول مهمة تيانوين-١ إلى المريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنَّأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الرئيس الصيني شي جين بينغ بوصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي.



وقال اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" باللغتين العربية والصينية: "نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".