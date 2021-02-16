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حاكم دبي يهنئ الرئيس الصيني بوصول مهمة تيانوين-١ إلى المريخ

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنَّأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الرئيس الصيني شي جين بينغ بوصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، مؤكداً أن الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي.

وقال  اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" باللغتين العربية والصينية: "نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ إلى كوكب المريخ، والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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