روسيا: 459 وفاة و13233 اصابة جديدة بكورونا

وذكر البیان ان عدد المصابین الذین تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 17627 لیرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي الى 3624663.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع