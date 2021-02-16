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روسيا: 459 وفاة و13233 اصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

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اعلنت السلطات الروسیة الیوم الثلاثاء تسجیل 459 حالة وفاة و13233 اصابة جدیدة بفیروس .

 

وقال مركز العملیات الخاص بمكافحة (كورونا) في بیان ان الحصیلة الاجمالیة للوباء ارتفعت وفقا لھذه المعطیات الى 80979 وفاة و4099323 اصابة بالفیروس.

 

وذكر البیان ان عدد المصابین الذین تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 17627 لیرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي الى 3624663.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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