هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في كردستان العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بأن متعاقدا مدنيا أجنبيا قُتل وجرح خمسة آخرون بالإضافة إلى جندي أمريكي بعد أن استهدف هجوم صاروخي ليل الاثنين قاعدة جوية في كردستان العراق.



وصرح المتحدث باسم قوات التحالف بأن الهجوم أصاب هذه القوات المتمركزة في أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث أفادت مصادر كردية بأن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت قرب مطار أربيل الدولي. وتوعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بإجراء تحقيق في هذا الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه.

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق إن هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية أمريكية في كردستان بشمال العراق يوم الاثنين أدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة أشخاص آخرين من بينهم جندي أمريكي وفقا لتقارير أولية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إجراء تحقيق في الهجوم، متعهدا بـ"محاسبة المسؤولين عنه".

وقال بلينكن في بيان "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق"، مضيفا "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".