شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سيد شمس يطالب بدورة تدريبية على استخدام التابلت: مش عارف أتعامل معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سيد شمس الدين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا: "البعض يجد صعوبة فى التعامل مع التابلت، وأنا منهم، ولذلك أطالب بدورة تدريبية للتعامل مع التابلت"، مطالبا بتوزيع مشروعات القوانين على النواب حتى يتم حل هذا الأمر.

وعقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على حديث النائب، قائلا:"الموضوع سيتم بحثه مع الأمين العام للمجلس"، مضيفًا: "التعامل مع التابلت سهل".

وجدد المستشار جبالى التنبيه على النواب باتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.