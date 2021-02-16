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النائب سيد شمس يطالب بدورة تدريبية على استخدام التابلت: مش عارف أتعامل معاه

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب سيد شمس الدين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا: "البعض يجد صعوبة فى التعامل مع التابلت، وأنا منهم، ولذلك أطالب بدورة تدريبية للتعامل مع التابلت"، مطالبا بتوزيع مشروعات القوانين على النواب حتى يتم حل هذا الأمر.

 

وعقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على حديث النائب، قائلا:"الموضوع سيتم بحثه مع الأمين العام للمجلس"، مضيفًا: "التعامل مع التابلت سهل".

 

وجدد المستشار جبالى التنبيه على النواب باتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية فى مواجهة فيروس .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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