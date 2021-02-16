شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: تبرع النواب لصندوق الشهداء مظاهرة فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد ممثلى الهيئات البرلمانية المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، معلنا تبرع أعضاء الحزب ودعا النواب إلى المشاركة.

الأمر الذى وصفه رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى بتأكيده أن ما يحدث مظاهرة فى حب الوطن.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أى أموال أو مزايا تقدم لا تساوى قطرة دم واحدة أو دمعة من عين أم شهيد، مثمناً فكرة النائب أشرف رشاد وأعلم موافقته عليها، كذلك أيد النائب أحمد العوضى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن المبادرة، معتبراً أن تكريم شهداء الوطن عرفان وتقدير للدور الذى قاموا به.

كذلك أيدت النائبة مها عبد الناصر بالنيابة عن المصرى الاجتماعى المبادرة، لاسيما وأنه لا يغنى عن فقدان الشهداء أى نقود، معربة عن أمنيتها بأن يضاف للصندوق شهداء الجيش الأبيض.

الأمر الذى عقب عليه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة بتأكيده أن القانون 16 لسنة 2018 فى مادته الأولى أتاح لرئيس الوزراء إضافة حالات أخرى بناء على الوزير المختص، ما يتيح تكريم شهداء الجيش الأبيض.

وفى السياق ذاته، أيد النائب أحمد خليل ممثل حزب النور المبادرة، مؤكدًا أنها تدل على حرص نواب المجلس أن يكونوا جزء من الملحمة التى قام بها شهداء الوطن، قائلاً: "ربنا يتقفل هذه المكافأة"، وأيضا جاء تأيد النائب عمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب.