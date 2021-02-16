شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يتبرعون بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.

وكان "رشاد" ممثل الأغلبية البرلمانية، أعلن خلال الجلسة عن تبرع أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء داعيا باقى الأحزاب لنفس الأمر".

وأكد النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على مقترح النائب اشرف رشاد بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، مضيفا أن هذا أقل ما يقدم.

وأشار رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لأخذ الرأى النهائى على قانون صندوق دعم الشهداء، إلى أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافأتهم دليل على موافقة المجلس على التبرع.

وأضاف، أن تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت ولابد من أخذ الموافقة بالأيدى، وهو ما تم طرحه خلال الجلسة، ووافق عليه النواب.















































































