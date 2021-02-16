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شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يتبرعون بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.
وكان "رشاد" ممثل الأغلبية البرلمانية، أعلن خلال الجلسة عن تبرع أعضاء حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء داعيا باقى الأحزاب لنفس الأمر".
وأكد النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على مقترح النائب اشرف رشاد بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، مضيفا أن هذا أقل ما يقدم.
وأشار رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لأخذ الرأى النهائى على قانون صندوق دعم الشهداء، إلى أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافأتهم دليل على موافقة المجلس على التبرع.
وأضاف، أن تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت ولابد من أخذ الموافقة بالأيدى، وهو ما تم طرحه خلال الجلسة، ووافق عليه النواب.