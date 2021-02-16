شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تستعرض "إعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب" من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشة التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تفاصيل التقرير البرلماني، بتأكيدة أن مشروع القانون يهدف إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.

وقال الفقي، إن وزارة المالية طرحت سندات دولارية في أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أي قبل التصديق علي مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا تم إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك بالنص علي أن يتم التجاوز علي الضرائب والرسوم المستحقة علي عوائد السندات المشار إليها في الفقرة السابقة التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون.

وأشار الفقي، إلي أن القانون بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال المصرية والعالمية والذي صدر برقم 147 لسنة 2001 ، تضمن تنظيم إصدار هذه السندات، كما تضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

وقال الفقي، إنه تنفيذاً لأحكام القانون قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية ، بضمان الخزانة العامة، وذلك لمدد مختلفة، كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى، منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.

وأشار الفقي، إلي أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي تم طرحها في أسواق المال العالمية ملغياَ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.

وتابع الفقي، أنه لما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الإكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية العالمية بأي من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، فضلاً عن زيادة الإعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.

ونوه الفقي، إلي أنه في هذا الصدد تم إعداد مشروع القانون لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأي من العملات التي يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل.



احد النواب خلال الجلسه العامه



الجلسه العامه بمجلس النواب



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابيه



المستشار علاء الدين فؤاد



النائب اشرف رشاد خلال الجلسه



النائب اشرف رشاد



النائب سليمان وهدان



النائب فخرى الفقى



النائب ياسر عمر



النائبه مرفت اليكسان



النواب خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



جانب من الجلسه العامه



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب العامه



خلال الجلسه العامه بمجلس النواب