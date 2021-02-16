شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: نتبنى المعارضة الوطنية وليس الصوت العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد " حزبنا يتبني المعارضة الوطنية ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة و لا معارضة الصوت العالي و انما معارضة تتبنى اجندة وطنية خالصة.

وقال وهدان خلال الجلسة العامة " ندعم مشروع الدولة الحديثة والتعددية و منفتحين على كافة الأحزاب و القوى السياسية بما يخدم الوطن و نتمنى الرفعة لوطننا العزيز

يذكر ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد كان قد اخطر مجلس النواب فى خطاب باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

كما احال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب رقم 10 لسنة 2018 باصدار قانون الاشخاص ذوى الاعاقة الى لجنة مشتركة من لجنتى الشئؤن التشريعية ولجنة التضامن



احد النواب خلال الجلسه العامه



الجلسه العامه بمجلس النواب



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابيه



المستشار علاء الدين فؤاد



النائب اشرف رشاد خلال الجلسه



النائب اشرف رشاد



النائب سليمان وهدان



النائب فخرى الفقى



النائب ياسر عمر



النائبه مرفت اليكسان



النواب خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



جانب من الجلسه العامه



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب العامه



خلال الجلسه العامه بمجلس النواب