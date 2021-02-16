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رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: نتبنى المعارضة الوطنية وليس الصوت العالى

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد " حزبنا يتبني المعارضة الوطنية ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة و لا معارضة الصوت العالي و انما معارضة تتبنى اجندة وطنية خالصة.

 

وقال وهدان خلال الجلسة العامة " ندعم مشروع الدولة الحديثة والتعددية و منفتحين على كافة الأحزاب و القوى السياسية بما  يخدم الوطن و نتمنى الرفعة لوطننا العزيز

 

يذكر ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد كان قد اخطر مجلس النواب  فى خطاب باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

 

كما احال المستشار  حنفى جبالى رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب   رقم 10  لسنة 2018  باصدار قانون الاشخاص ذوى الاعاقة الى لجنة مشتركة من لجنتى  الشئؤن التشريعية ولجنة التضامن

 

 

احد النواب خلال الجلسه العامه
احد النواب خلال الجلسه العامه

 

الجلسه العامه بمجلس النواب
الجلسه العامه بمجلس النواب

 

 

المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

 

 

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابيه
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابيه

 

 

المستشار علاء الدين فؤاد
المستشار علاء الدين فؤاد

 

 

النائب اشرف رشاد خلال الجلسه
النائب اشرف رشاد خلال الجلسه

 

 

النائب اشرف رشاد
النائب اشرف رشاد

 

 

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

 

 

النائب فخرى الفقى
النائب فخرى الفقى

 

 

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

 

 

النائبه مرفت اليكسان
النائبه مرفت اليكسان

 

 

النواب خلال الجلسه العامه
النواب خلال الجلسه العامه

 

 

النواب خلال الجلسه
النواب خلال الجلسه

 

 

جانب من الجلسه العامه
جانب من الجلسه العامه

 

 

جانب من الجلسه
جانب من الجلسه

 

 

جلسه مجلس النواب العامه
جلسه مجلس النواب العامه

 

 

خلال الجلسه العامه بمجلس النواب
خلال الجلسه العامه بمجلس النواب

 

 

رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى
رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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