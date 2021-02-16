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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: نتبنى المعارضة الوطنية وليس الصوت العالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد " حزبنا يتبني المعارضة الوطنية ولا تعني المعارضة من أجل المعارضة و لا معارضة الصوت العالي و انما معارضة تتبنى اجندة وطنية خالصة.
وقال وهدان خلال الجلسة العامة " ندعم مشروع الدولة الحديثة والتعددية و منفتحين على كافة الأحزاب و القوى السياسية بما يخدم الوطن و نتمنى الرفعة لوطننا العزيز
يذكر ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد كان قد اخطر مجلس النواب فى خطاب باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد
كما احال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب رقم 10 لسنة 2018 باصدار قانون الاشخاص ذوى الاعاقة الى لجنة مشتركة من لجنتى الشئؤن التشريعية ولجنة التضامن
احد النواب خلال الجلسه العامه
الجلسه العامه بمجلس النواب
المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابيه
المستشار علاء الدين فؤاد
النائب اشرف رشاد خلال الجلسه
النائب اشرف رشاد
النائب سليمان وهدان
النائب فخرى الفقى
النائب ياسر عمر
النائبه مرفت اليكسان
النواب خلال الجلسه العامه
النواب خلال الجلسه
جانب من الجلسه العامه
جانب من الجلسه
جلسه مجلس النواب العامه
خلال الجلسه العامه بمجلس النواب
رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى