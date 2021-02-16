شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانونى "تنظيم نقل الدم" و"إعفاء السندات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى حيث من المقرر أن تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون مقدم من الحكومـة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقال التقرير أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أوبعض منها، كما تناقش أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وذكر تقرير اللجنة أن عدم وجود اعفاء على السندات أدى إلى إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها ويأخذ خلال الجلسة أيضا الموافقة النهائية على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

كما ياخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.



احد النواب خلال الجلسه العامه



الجلسه العامه بمجلس النواب



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابيه



المستشار علاء الدين فؤاد



النائب اشرف رشاد خلال الجلسه



النائب اشرف رشاد



النائب سليمان وهدان



النائب فخرى الفقى



النائب ياسر عمر



النائبه مرفت اليكسان



النواب خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



جانب من الجلسه العامه



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب العامه



خلال الجلسه العامه بمجلس النواب