الإمارات للشحن الجوي تتعاون مع اليونيسيف لنقل لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقّعت الإمارات للشحن الجوي اتفاقية مع اليونيسيف لإعطاء الأولوية لنقل لقاحات كورونا والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمكافحة الجائحة.

يأتي ذلك في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دائرة الشحن في طيران الإمارات لدعم المجتمعات العالمية في جهودها للتعافي من الآثار المدمرة لجائحة “كوفيد-19”.

وتجمع “مبادرة النقل الجوي الإنسانية” التي تقودها اليونيسيف بين عدد من الشركاء الذين يتوفر لديهم الإمكانات لتوزيع الإمدادات الأساسية على أكثر من 100 سوق لدعم مرفق كوفاكس (COVAX Facility)، المبادرة العالمية التي تهدف إلى الوصول العادل للقاحات “كوفيد-19”, وسوف تعمل مبادرة اليونيسيف أيضاً كدليل إرشادي للشراكة العالمية الجماعية في مواجهة الأزمات الصحية والإنسانية في المستقبل.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: “كلما أسرعت المجتمعات في الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 أثمرت جهودها في الحد من انتشار الفيروس والتعافي.. لقد التزمنا بمكافحة الجائحة منذ البداية وأطلقنا مبادرات عدة لتسريع توزيع اللقاحات عبر دبي، بدءاً من مركزنا الجوي المعتمد عالمياً.. وتشكل شراكتنا مع اليونيسيف خطوة أخرى لتحديد الأولويات وتسهيل الحركة السريعة والآمنة للقاحات كوفيد-19 خصوصاً إلى المجتمعات الأشد تضرراً”.

وتتميز الإمارات للشحن الجوي، الرائدة عالمياً في نقل الأدوية الحساسة للحرارة بما في ذلك اللقاحات، بشبكة عالمية تغطي 130 وجهة في القارات الست، وتستخدم أسطولاً حديثاً من الطائرات ذات الجسم العريض، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي للنقل الآمن للأدوية واللقاحات في مركزها بدبي.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إنشاء أكبر مركز جوي في العالم مخصص لتخزين وتوزيع لقاحات “كوفيد-19” معتمد من الاتحاد الأوروبي, ومع أكثر من 15 ألف متر مربع من مساحة التخزين المتاحة للقاحات، تستطيع الإمارات للشحن الجوي تخزين كميات كبيرة من لقاحات “كوفيد-19” في دبي، ونقل الكميات المطلوبة بانتظام إلى الأسواق ذات البنية التحتية المحدودة لسلسلة الشحن المبرد، ما يقلل الحاجة لحلول التخزين على نطاق واسع.

وفي كانون الثاني 2021، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعاونت الإمارات للشحن الجوي مع ثلاثة كيانات أخرى مقرها دبي (موانئ دبي العالمية، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومطارات دبي)، لإطلاق مبادرة لنقل وتخزين وتسريع توزيع لقاحات “كوفيد-19” حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي أُضير سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.