شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” تصل الدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - وصلت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني، إلى المطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتم نقل كمية من لقاح “سينوفارم” إلى مقر وكالة التثليج بمنطقة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، تحت مراقبة أمنية مشددة.

و تم تلقيح مليونا و707 ألفا و091 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء أمس الاثنين.

وانطلقت حملة التلقيح قبل 19 يوما، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

