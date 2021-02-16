ربيع القاطي في تركيا لتصوير مسلسل عربي

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان ربيع القاطي لجمهوره أنه يشارك في عمل عربي جديد، يصور، حاليا، في تركيا.

وشارك ربيع القاطي، صباح اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من جولة سياحية يقوم بها في تركيا، التي حل فيها، قبل أيام، تحضيرا لتصوير العمل.

وشارك ربيع القاطي في أفلام عربية عديدة، آخرها المسلسل الرمضاني الليبي، الزعيمان، العام الماضي، كما سبق أن أعلن اتفاقه مع طاقم العمل نفسه لأداء شخصية “سليمان الباروني” التاريخية في عمل جديد.

ويسجل القاطي حضوره في الساحة المغربية، في رمضان المقبل، من خلال مشاركته في مسلسل بعنوان “سالف عذرا”، يحكي عن علاقات اجتماعية في حقبة من القرن الماضي.