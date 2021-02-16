عيادة للطب النفسي تعرض خدماتها مجانا على الناجين وأسر ضحايا مصنع طنجة

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” أن عيادة خاصة للطب النفسي في طنجة عرضت خدماتها مجانا لتوفير الدعم، والمواكبة النفسية للناجين من مصنع النسيج في طنجة، وأسر الضحايا الـ28، الذين قضوا غرقا في الحادث المأساوي.

وأكدت مصادر محلية أن الطبيبة، التي أطلقت المبادرة في وسائل التواصل الاجتماعي، تلقت اتصالات من بعض الناجين وأسر الضحايا، الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة منها.

ويرتقب أن تشرع العيادة في تقديم حصص الدعم النفسي لأسر الضحايا، والناجين من الحادث المأساوي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مرور أزيد من أسبوع من الفاجعة، وغياب أية مواكبة نفسية لهؤلاء من طرف السلطات الرسمية.

في غضون ذلك، تتواصل اليوم عملية الاستماع إلى صاحب المصنع، ومواجهته بأسر، وعائلات الضحايا لاستكمال التحقيق في ملابسات “الفاجعة”، عقب تحسن وضعه الصحي، وإيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

وتسود حالة من الترقب في الشارع المغربي لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص الواقعة، وسط تخوف من أن تقتصر المحاسبة على صاحب المعمل فقط وتغفل الأطراف الأخرى المعنية بشكل مباشر بوقوع الفيضانات والسيول، التي أغرقت 28 عاملا وعاملة في الورشة الواقعة في المنطقة الحيوية في المدينة.