الصلح ينهي خلاف دنيا باطمة ومريم حسين

جدة - عبدالحي حسين - أنهت الفنانتان المغربيتان، مريم حسين، ودنيا باطمة، الخلاف القائم بينهما، بإجراء مكالمة تم من خلالها الصلح.

وأعلن الإعلامي، فهد الهاشمي، ليلة أمس الاثنين، أن اتصالا دار بين مريم حسين، ودنيا باطمة وضع حدا للخلاف بينهما، بعدما أبناتا من خلاله عن أخلاق عالية.

وأكد فهد أن مريم حسين بادرت بالاتصال بباطمة، وأوضحت لها حقيقة ما يروج، معبرة عن حبها الكبير، فكانت هذه الأخيرة راقية في تعاملها، لينتهي الخلاف بين الفنانين.

وكان الخلاف بين مريم حسين، ودنيا باطمة قد انطلق نتيجة مهاجمة حساب “حمزة مون بيبي” لمريم حسين ووالدتها، وعاد إلى الواجهة بعد تفاعل حسين مع خبر إدانة المتهمين في الدعوى المرفوعة ضد الحساب.