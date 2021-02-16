المملكة المغربية تحصل على شحنة جديدة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

حصلت المملكة المغربية على شحنة جديدة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، لتوزيعها على مختلف المراكز الصحية في الساعات المُقبلة.



وتضم الشحنة الجديدة ما مجموعه نصف مليون جُرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وبهذه الجُرعة الجديدة التي وصلت، الثلاثاء، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، يصل عدد الجُرعات التي حصلت عليها المملكة في أقل من شهر، إلى 7 ملايين جُرعة.

وتُعتبر هذه الشحنة هي الثانية من نوعها من لقاح سينوفارم، ليصير مجموع الجُرعات التي حصلت عليها المملكة من هذا اللقاح مليون جرعة.

أما لقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني المصنع في دولة الهند، فقد تلقت منه المملكة إلى حدود الساعة ما مجموعه 6 ملايين جُرعة.

وتم تفريغ الشحنة الجديدة ونقلها على متن شاحنات للنقل اللوجيستيكي، تم تجهيزها وإعدادها خصيصاً لهذه العملية الدقيقة، إذ سيتم تخزينها مؤقتا بمقر الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء، قبل توزيعها على مختلف المراكز الصحية في المملكة.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح 1.707.091 شخصاً، إذ يتم تسريع هذه العملية بشكل يومي من أجل الحصول على مناعة جماعية ضد فيروس كورونا.

يُذكر أن عملية التلقيح ضد كورونا، تتم بالمجان وفقاً للتعليمات الملكية الصادرة في هذا الصدد، إذ تتكفل الميزانية العامة للمملكة المغربية بجميع تكاليف هذه العملية، بدءاً من اقتناء اللقاحات ونقلها، ووصولاً إلى عملية التلقيح ومُتابعتها.