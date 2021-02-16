اخبار العالم

الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:41 مساءً, 16 فبراير 2021 م

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها يوميا فوق المدن والقرى اللبنانية.
وأوضح بيان للجيش اللبناني اليوم أنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات إسرائيلية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب مشيرًا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الجوية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا