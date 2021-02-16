الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها يوميا فوق المدن والقرى اللبنانية.

وأوضح بيان للجيش اللبناني اليوم أنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات إسرائيلية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب مشيرًا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الجوية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.