شكرا لقرائتكم خبر عن هدم مسجد أثري في صنعاء .. إرهاب الحوثي يدمر بيوت الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • حالة الغضب تسيطر على اليمنيين بعد تورط الانقلابيين في هدم مسجد النهرين

• مواقع التواصل تداولت صورا للمسجد الأثري بعد تسويته بالأرض من قبل الميليشيا

حالة من الغضب تسيطر على اليمنيين ، بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على هدم مسجد النهرين ، وهو واحد من أقدم المساجد الأثرية والتاريخية في مدينة صنعاء القديمة المدرجة عام 1986م ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مسجد النهرين التاريخي بصنعاء القديمة، وقد تمت مساواته بالأرض من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ويرى مراقبون أن جريمة هدم المسجد تمس التراث التاريخي لليمن، واستهداف للمقدسات الإسلامية، وإحلال ثقافة الإرهاب والتطرف بدلاً عن ثقافة التسامح التي عُرف بها المجتمع اليمني طوال تاريخه.

وامتد الغضب إلى أوساط بعض الموالين للانقلابيين في صنعاء، إذ طالبت الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء والخاضعة للجماعة بمحاسبة المتورطين في هدم المسجد الأثري.