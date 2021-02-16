شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية: العالم يتجه نحو أزمة غذاء كبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مبعوثة الأمم المتحدة للغذاء، أجنيس كاليباتا، من نقص كبير في المواد الغذائية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، معربة عن مخاوفها من تفاقم هذه المشكلة باستمرار أزمة فيروس كورونا لاسيما للفئات الأكثر فقرا في العالم.

وقالت كاليباتا - المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية 2021 - إن "النظم الغذائية العالمية قد انكمشت بسبب فيروس (كوفيد 19) والذي نتج عنه زيادة تكلفة الغذاء في بعض الدول بسبب الاضطرابات في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الغذائي هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وأرجعت هذا الانكماش العالمي إلى "عدم التعامل مع العديد من المشكلات التي توقعها الخبراء العام الماضي ولم يتم حل أغلبها، فضلا عن سياسة الإغلاق في غالبية دول العالم والتي أدت إلى صعوبة الوصول إلى المزارعين مما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ في بعض البلدان".