انت الان تتابع خبر اغتيال أمين عام حزب الله... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.
1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.
1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.
2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا.
1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.
1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.
1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.
2005 - اتفاقية كيوتو للمناخ تدخل حيز التنفيذ.
2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا.