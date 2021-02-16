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اغتيال أمين عام حزب الله... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.

1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا.

1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.


1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية.

2005 - اتفاقية كيوتو للمناخ تدخل حيز التنفيذ.

2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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