انت الان تتابع خبر اغتيال أمين عام حزب الله... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا. 1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا. 1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.



1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية. 1992 - اغتيال أمين عام حزب الله عباس الموسوي في غارة إسرائيلية. 2005 - اتفاقية كيوتو للمناخ تدخل حيز التنفيذ. 2011 - انطلاق أولى المظاهرات الفعلية لإسقاط نظام معمر القذافي بمدينة البيضاء في ليبيا.

