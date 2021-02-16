العمليات المشتركة: جادون في تطبيق أوامر حظر التجوال

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاحي في مؤتمر صحفي مشترك: "ملتزمون بتوقيتات حظر التجوال"، مبينا ان "لا يسمح للمنتسب التجول في عجلته اثناء الحظر الشامل".

واضاف: "جادون في تطبيق أوامر حظر التجوال"، موضحا ان "وباء كورونا يعد خطرا على الامن القومي".



وتابع ان "العمليات المشتركة أصدرت سلسلة من التعليمات الى القوات الامنية تتضمن تبديل واجبات المنتسبين وأوقات تبادلهم وسيعرض المخالف للمحاسبة".

واردف ان "جميع صنوف القوات المسلحة ستكون معرضة للمحاسبة في حالة المخالفة توجيهات العمليات المشتركة".