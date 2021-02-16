المرور العامة: فرض غرامة مالية 50 ألف دينار على مركبة الصالون المخالفة لشروط السلامة

وقال المتحدث باسم المديرية خلال مؤتمر صحفي حول تطبيق إجراءات لجنة الصحة والسلامة الخاصة بالحظر، إن "مديرية المرور العامة أصدرت سابقاً بياناً بشأن الإجراءات الخاصة بالحظر، بينها حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها 50 الفين دينار بحق العجلات المخالفة لحظر التجوال".واضاف: "سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف دينار على المركبات الصالون التي تحمل أكثر من ثلاثة أشخاص، أو السائق الذي يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون الكمامات"، مبينة أن "الطرق الخارجية والسريعة ستبقى مفتوحة".

وتابع، أن "الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة أمام حركة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والشاحنات المستثناة من الحظر الصحي".