انت الان تتابع خبر اللواء رسول: تعليمات الحظر تشمل المنتسبين ولن يسمح لهم بالتجوال بعد الواجب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، ان الحظر الشامل يبدأ من الثامنة مساء الخميس حتى الخامسة من صباح الاثنين.

