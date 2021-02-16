وزارة الصحة: اعراض السلالة الجديدة اشد واخطر من السابقة

واضاف ان "اعراض السلالة الجديدة اشد واخطر من السابقة"، لافتا الى ان "العراق سيعتمد اللقاحات الصينية والبريطانية والأمريكية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مؤتمر مشترك: "لم نتفاجأ باكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في العراق"، مبينا ان "السلالة الجديدة لكورونا تصيب الأطفال ولها قدرة اسرع على الانتشار".

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والبئية، اليوم الثلاثاء، ان السلالة الجديدة لكورونا تصيب الأطفال ولها قدرة اسرع على الانتشار.

محمد يوسف

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