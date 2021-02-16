السيسي يوجه رسالة للمعارضين: شاهد واسمع قبل التحدث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن هدف المعارضة السياسية تحسين حياة الناس وليس من منطلق "المعارضة للمعارضة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية (شمال شرق): "تستوقفني كلمة حقوق الإنسان، المسار السياسي الموجود ليس هو فقط الحقوق. نعم من حق الناس أن تعبر عن رأيها وتعترض ولكن الهدف من كل هذا تحسين أحوال الناس وحياتهم".



وشدد السيسي على أن "المعارضة ليست للمعارضة، وليست للتعبير عن الرأي كي يتكلم الناس، ولكن حتى تقول انتبهوا لهذه المشكلة.. هذا أمر نقبله من أي أحد لكن بشرط أن يكون فاهماً لما يقوله".

ووجه السيسي حديثه للمعارضة بقوله: "قل ما شئت لكن من فضلك وأنت تتكلم شاهد واسمع".



وتواجه مصر حرب شائعات متمثلة في دأب جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الأكاذيب وتشويه الدولة لتأليب الرأي العام، ونشر الفوضى بالبلاد.

ومنذ تولي السيسي الحكم قبل أكثر من 6 أعوام، شهدت مصر طفرة في مجال البنية التحتية وإزالة العشوائيات وتشييد المدن الجديدة أبرزها العاصمة الإدارية، علاوة على إنشاء شبكات طرق للمساهمة في عمليات التنمية مع تحسن الوضع الاقتصادي رغم التحديات التي تواجه البلاد في ظل جائحة كورونا.