الإعدام لـ5 مدانين بقتل مدون أمريكي ببنجلاديش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت محكمة في بنجلاديش، الثلاثاء، 5 من أعضاء جماعة متطرفة بـ"الإعدام" بعد إدانتهم بقتل مدون أمريكي منتقد للتطرف الديني قبل 6 سنوات.

كان المهاجمون المسلحون بأسلحة بيضاء كبيرة قد قتلوا أفيجيت روي، وهو مواطن أمريكي من أصل بنغالي، في فبراير/شباط 2015 أثناء رجوعه إلى منزله برفقة زوجته بعد زيارة معرض للكتب.

وأصيبت زوجته رفيدة أحمد، وهي مدوّنة أيضا، بجروح في الوجه وفقدت إصبعا.



وقال المدعي العام غلام سروار خان بعد الحكم ووسط إجراءات أمنية مشددة في المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة داكا: "ثبتت الاتهامات المنسوبة إليهم دون أدنى قدر من الشك. وأصدرت المحكمة عليهم أقصى عقوبة".

وأضاف أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بسجن رجل مدى الحياة في نفس القضية.

ولفت إلى أن الستة الذين صدرت عليهم أحكام الثلاثاء ينتمون لجماعة (فريق أنصار الله بنجلا) المتشددة التي تسلك نهج تنظيم القاعدة وتقول الشرطة إنها وراء اغتيال أكثر من 12 ناشطا علمانيا ومدونا.

ومضى خان قائلا إن الحكم بالإعدام صدر غيابيا على سيد ضياء الحق، الذي كان ضابطا برتبة ميجر عندما فصله الجيش وتعتقد السلطات أنه زعيم الجماعة الذي خطط للقتل، وعلى عضو آخر بالجماعة.

ونبه نذر الإسلام، محامي المتهمين الستة، إلى أنهم سيستأنفون الأحكام أمام محكمة أعلى درجة.

وشهدت بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة سلسلة هجمات دامية أعلن تنظيم داعش الإرهابي أو جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنها واستهدفت مدونين وناشطين وأقليات دينية في الفترة بين 2013 و2016.