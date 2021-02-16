شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة برد» تقسو على تكساس.. قتيل و4 ملايين بلا كهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكساس – رويترز

قُتل شخص على الأقل وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين نسمة في ولاية تكساس الأمريكية، بعدما اضطرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء بالولاية إلى قطع التيار بشكل متناوب، في ظل زيادة الاستهلاك خلال موجة برد قاسية.

وقال آرت أسيفيدو، قائد شرطة هيوستن، على «تويتر»، إنه يشتبه في أن وفاة الشخص المذكور نتجت عن التعرض إلى «درجات حرارة بالغة الانخفاض».

والموجة شديدة البرودة التي تجتاح تكساس وصلت كذلك إلى شمال المكسيك المجاورة؛ حيث قالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن 4.7 مليون مستخدم في وقت مبكر الاثنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ، وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس؛ حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.

وكتب حاكم الولاية جريج أبوت على «تويتر»: «قدرة بعض الشركات المولدة للكهرباء تجمدت، وهي تعكف على استعادة توليد التيار». وأضاف أنه أمر بانتشار الحرس الوطني في أنحاء الولاية للمساعدة في استعادة الكهرباء.

وأعلن مطار جورج بوش الدولي في هيوستن أنه سيظل مغلقاً حتى الواحدة ظهراً على الأقل (19.00 بتوقيت جرينيتش) الثلاثاء، فيما أوقف مطار هوبي بالمدينة عملياته حتى ظهر اليوم على الأقل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي ولاية لويزيانا، حيث تسببت درجات الحرارة بالغة الانخفاض في انقطاع الكهرباء أيضاً وفي إغلاق بعض الطرق، فرضت بعض المقاطعات حظراً على التجول لإبعاد السكان عن الطرق. وكان أكثر من 110 آلاف منزل ومتجر وشركة بلا كهرباء الليلة الماضية.