شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان توأم كوري من الأولمبياد بسبب التنمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دفعت لاعبتا كرة طائرة من كوريا الجنوبية ثمن تنمرهما في المدرسة باهظاً جداً؛ إذ أصدر اتحاد اللعبة في البلاد قراراً بحرمانهما من المشاركة مع المنتخب في أولمبياد طوكيو المقبل.

وفي التفاصيل، أدى تعليق من أحد زملاء اللاعبتين في المدرسة في حساب التوأم «لي جاي يونج»، و«لي داي يونج» يتهمهما فيه بالتنمر وسرقة المال، وتهديد الآخرين بالسكين لفتح تحقيق في الموضوع، وتبين بعد التحقيقات أن التوأم كانتا تفرضان على التلاميذ الأصغر منهما غسل الملابس، وتعتديان بالضرب على كل من يقف بوجههما.

وبعد الكشف الخطير قرر ناديهما «بينك سبايدرز» إيقافهما عن اللعب مدى الحياة، وأصدر بياناً يعبر فيه عن أسفه وتعاطفه وأضاف: «العنف المدرسي مرفوض تماماً، ولا يمكن التساهل معه إطلاقاً»، وتعدّ كرة الطائرة واحدة من أهم الرياضات في كوريا الجنوبية من حيث الشعبية بعد البيسبول والجولف وكرة القدم، ويحتل منتخبها النسوي أحد المراكز العشرة الأولى في أولمبياد طوكيو، وأجرى التلفزيون المحلي العديد من المقابلات مع النجمتين التوأم، لكن سلط الضوء على قضية التنمر في الرياضة بعد انتحار لاعبة ترياثلون بسبب تنمر مدربتها ورفعت متزلجة قضية على زميلتها بسبب تنمرها عليها في أولمبياد بيونجيانج 2018.