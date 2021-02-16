بالصور.. سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شهدت مناطق عدة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس بالتواجد بأماكن تجمعات المياه، والعمل على سرعة شفطها من الشوارع أولًا بأول، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، على أن يجري الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه ومعدات الصرف اللازمة لإزالة المياه بالشوارع.