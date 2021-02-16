منظمة الصحة العالميّة : تفشّي كورونا بالصين كان أوسع ممّا تمّ الإعلان عنه و12 سلالة كانت بـ"ووهان" في ديسمبر 2019

اسماعيل عبد الحي - قال محققون من منظمة الصحة العالمية، يبحثون في أصول فيروس كورونا بالصين، إنهم إكتشفوا علامات تدل على أن تفشي الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في ديسمبر 2019 مما كان يعتقد سابقا.

وذكر المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، بيتر بن أمباريك في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN: "كان الفيروس ينتشر على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر، وهو إكتشاف جديد".

وأضاف أن البعثة وجدت عدة علامات على الإنتشار في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول، حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر.

وأتيحت للفريق أيضا فرصة للتحدث إلى أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه أصيب في 8 ديسمبر، وهو عامل مكتب في الأربعينات من العمر، وليس لديه سجل سفر ملحوظ.

وأضاف أمباريك، إختصاصي سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر 2019، وهو ما "يعني أن المرض أصاب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في ووهان" في ذلك الشهر.

وأشار أمباريك إلى أن البعثة التي ضمت 17 عالما من منظمة الصحة العالمية و17 آخرين من الصين، وسعت من نوع المادة الوراثية للفيروس التي فحصوها من حالات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا.

وقال أمباريك إن هذا سمح لهم بالنظر إلى عينات جينية جزئية، بدلا من مجرد عينات كاملة. ونتيجة لذلك، تمكنوا من جمع 13 تسلسلا وراثيا مختلفا لفيروس كورونا لأول مرة إعتبارا من ديسمبر 2019. ويمكن أن توفر التسلسلات، إذا تم فحصها مع بيانات المرضى الأوسع في الصين عبر 2019، أدلة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشي المرض قبل هذه الفترة.

وقال أمباريك "بعضها من الأسواق... والبعض ليس مرتبطا بالأسواق"، بما في ذلك سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان الذي يعتقد أنه لعب دورا في انتشار الفيروس لأول مرة.

وتعتبر التغييرات في التركيب الجيني للفيروس شائعة وغير ضارة في العادة، وتحدث بمرور الوقت مع إنتقال المرض وتكاثره بين البشر أو الحيوانات.

ورفض أمباريك إستخلاص إستنتاجات حول ما يمكن أن تعنيه السلالات الـ13 لتاريخ المرض قبل ديسمبر، لكن إكتشاف العديد من المتغيرات المحتملة المختلفة للفيروس قد يشير إلى أنه كان ينتشر لفترة أطول من ذلك الشهر فقط، كما ذكر بعض علماء الفيروسات سابقا أنه من المحتمل أن تكون هذه المادة الوراثية أول دليل مادي يظهر دوليا لدعم مثل هذه الفرضية.

وقال أمباريك إن فريق منظمة الصحة العالمية يأمل في العودة إلى ووهان في الأشهر اللاحقة لمواصلة تحقيقاته، رغم أنه لم يتمكن من تقديم مواعيد محددة لرحلة مؤكدة.

ولفت أمباريك بأن "هناك حوالي 200 ألف عينة متوفرة مؤمنة الآن ويمكن إستخدامها لمجموعة جديدة من الدراسات. سيكون من الرائع لو تمكنا من (العمل) مع ذلك".

وذكر أن بعض عينات الاختبارات البيولوجية الأخرى التي ربما أثبتت فائدتها خلال مهمة ووهان، لم تكن متاحة لهم أيضا، منوها بأنه "تم التخلص من الكثير من العينات بعد بضعة أشهر أو أسابيع، إعتمادا على الغرض من سبب أخذها".

وقال أمباريك إن ظروف البعثة من فترات الحجر الصحي المكثفة والتباعد الاجتماعي، أدت إلى بعض الإحباطات، إلى جانب التدقيق العالمي في سلوكها ونتائجها.

المصدر: سي إن إن