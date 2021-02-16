تسجيل إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تسجيل 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن عدد الإصابات بهذه الطفرة ارتفع إلى 186 إصابة منذ بدء رصدها في فلسطين في 21 من الشهر الماضي.

وأوضحت أن فريق عمل أجرى الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات من المرضى، حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات.

وأكدت الوزارة أنها تتابع السلالات الجديدة، البريطانية، والجنوب أفريقية والبرازيلية، داعية المواطنين للالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتباعد الاجتماعي.