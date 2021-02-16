باكستان: 958 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و385 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 958 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المصابين في البلاد إلى 564 ألفا و824 حالة.

وقد تعافى خلال الـ 24 ساعة الماضية 1064 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المتعافين حتى الان إلى 527 ألفا و61 شخصا.