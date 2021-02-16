أمريكا.. تحذير من التراخي في إجراءات كورونا رغم انخفاض الإصابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

حذر خبراء في من التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية ، رغم انخفاض متوسط عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أقل من 100 ألف حالة،لأول مرة منذ شهور، الجمعة، وفقا لإحصاء أجرته شبكة “أن بي سي” الأميركية.

ووفق موقع الشبكة الأميركية، انخفض متوسط سبعة أيام لحالات الإصابات إلى 99،052 حالة، بنهاية يوم الجمعة، مقارنة بمتوسط 239،284 حالة في اليوم قبل نحو شهر.

وبالنسبة للوفيات، سجلت البلاد 779 حالة، الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 29 نوفمبر عندما تم الإبلاغ عن أقل من 1000 حالة وفاة في يوم واحد.

وتشير بيانات الإحصاء الجديد إلى انخفاض عدد الإصابات بالفيروس بدرجات متفاوتة في عموم البلاد، خلال الأسبوعين الماضيين.

وبينما كان الانخفاض طفيفا في 10 ولايات بالإضافة إلى بورتوريكو، وذلك بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المئة، شهدت 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) وجزر ماريانا الشمالية، انخفاضا أكبر بنسبة 25 في المئة أو أكثر.

وفي كاليفورنيا، التي تضررت بشدة من الوباء في الأسابيع الأخيرة، بلغ الانخفاض 48 في المئة تقريبا خلال 14 يوما.

ورغم هذه البيانات المشجعة، حذر خبراء الصحة العامة ومسؤولون حكوميون كبار من أن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدا وطلبوا بضرورة الاستمرار في الإجراءات المعمول بها للوقاية.

وقالت مديرة “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، الدكتورة روشيل والينسكي، في مقابلة مع الشبكة الأميركية، إن حالات الإصابات والوفيات لا تزال أكبر مرتين مما كانت عليه خلال الصيف الماضي.

وأضافت “إنه لأمر مشجع أن نرى هذه الاتجاهات تتراجع، لكنها تتراجع من مكان عال للغاية”.