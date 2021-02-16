على هامش قمة الساحل.. المغرب يشكر تشاد على دعمها لمغربية الصحراء

جدة - عبدالحي حسين - وجه المغرب شكره للتشاد، على دعمها له في قضية الصجراء المغربية، وسط سعي مغربي لترسيع قاعدة الدول الافريقية التي تقطع علاقاتها بالجمهورية الوهمية.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى هذا الصباح، وقبل مغادرة نجامينا، محادثات ثنائية مع وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بحضور وزير النقل الجوي.

وأضاف العثماني أنه شكر الوزير على مواقف تشاد‬ الداعمة للمغرب في قضية الصحراءالمغربية‬ ، كما تناول اللقاء أوجه التعاون بين بلدينا وسبل تطويرها.

وكان وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج أمين أبا صديق، قد أعلن في أكتوبر الماضي من الرباط، أن بلاده لم تعد لها أي علاقة مع “الجمهورية الصحراوية ” منذ أن قررت الحكومة التشادية في مارس 2006 سحب اعترافها بهذا الكيان.

وأبرز الوزير التشادي، خلال لقاء صحفي في أعقاب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلاده دافعت، في مواجهة هذا النزاع الذي كان يسمم أشغال الاتحاد الأفريقي، عن مبدأ أن تتم تسوية النزاع حول الصحراء حصريا في إطار الأمم المتحدة.

وتدعم تشاد مقترح الحكم الذاتي المغربي ، وترحب بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية من أجل المضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء”من أجل المضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء.