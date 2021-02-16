يوسف العربي يتوج بجائزتين باليونان

جدة - عبدالحي حسين - توج المحترف المغربي في صفوف أولمبياكوس اليوناني يوسف العربي بجائزة أحسن هداف و أحسن لاعب أجنبي بالدوري اليوناني.

وجاء تتويج يوسف العربي ضمن احتفالات الاتحاد اليوناني في الذكرى ال39 من تأسيسه.

و كان الدولي المغربي قد جدد مقامه مع فريق أولمبياكوس اليوناني، إلى غاية يونيو 2022، رافضاً في الوقت ذاته العديد من العروض من أندية قطرية، التي طلبت ود اللاعب بعد المستويات التي يقدمها رفقة فريقه الحالي، حيث يعتبر هداف البطولة ب 16 هدف.

و تجدر الإشارة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 سنة، كان قد توج الموسم الماضي، رفقة نادي أولمبياكوس، بثنائية الكأس والدوري اليوناني.