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مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة جراء معارك عنيفة في صرواح مأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

تشهد الأطراف الغربية لمحافظة مأرب، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، وسط قصف مكثف لمقاتلات التحالف.

 

وذكرت مصادر عسكرية، أن المواجهات اشتدت في مواقع متفرقة بصرواح، وذلك بعد أن تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم واسع شنته المليشيا على منطقة الجدعان والكسارة والمشجح ومحيط معسكر كوفل.

 

وخلفت معارك الساعات الأخيرة، خسائر هي الأكبر في صفوف الحوثيين منذ تجدد القتال في محيط مأرب، بحسب المصادر.

 

في السياق، اتهمت وزارة الدفاع، مليشيا الحوثي، بتصفية قائد عسكري في القوات الحكومية، بعد أن وقع أسيراً لديها في معارك جبهة نهم.

 

وأفادت أن نائب رئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة، العميد ناصر سكان، قُتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين بعد وقوعه في الأسر بمعارك نهم

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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