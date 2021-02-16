حالة الطقس في الإمارات اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية في الدولة بسبب تشكل الضباب.

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم وحتى الساعة 11 من صباح الغد