ولي عهد ابوظبي يؤكد مساندة زيمبابوي في مواجهة «كورونا»

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 فبراير 2021

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن الإمارات مع شعب زيمبابوي الصديق ومساندتها له في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها بلاده حتى تتعافى من تداعيات جائحة «كورونا».



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ايمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته وعدد من وزرائه وسفير بلاده لدى الإمارات، إثر إصابتهم بفيروس «كوفيد19».

كما أعرب خلال الاتصال عن أصدق التعازي والمواساة إلى زيمبابوي حكومةً وشعباً وإلى عائلات المسؤولين المتوفين في مصابهم، متمنياً الصحة والسلامة لشعب زيمبابوي الصديق من كل مكروه.