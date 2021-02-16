شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 5 وزراء من الحكومة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعفت الحكومة التونسية، خمسة وزراء من مهامهم، وعيّنت وزراء آخرين بدلا عنهم.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا أعلنت فيه إعفاء كل من وزير العدل محمد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، ووزير الشباب والرياضة وكمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال ، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعاقصة البحري، من مهامهم.

في المقابل كلّفت الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.