شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تعطل حركة النقل في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال اليابان ومناطق ساحلية، اليوم، مما أدى إلى تطاير أسطح المباني وغمر المياه للمنازل وتعطيل حركة النقل.

وبلغت سرعة الرياح 162 كيلومترا في الساعة عند منطقة كيب إريمو في هوكايدو، و135 كيلومترا في الساعة بمدينة ساكاتا في مقاطعة ياماجاتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من "أقوى عاصفة ثلجية منذ سنوات"، والتي من الممكن أن ينتج عنها تساقط كثيف للثلوج في جزء من الجزيرة حتى يوم غد الأربعاء.