المغرب يمدد حظر التجول أسبوعين بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من مارس حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا بعد ظهور نسخ متحورة منه وفقا لبيان.



وأضاف المصدر أن حظر التجول المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00 في كافة أنحاء البلاد شدد بحظر الحفلات والتجمعات واغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.

ولقح أكثر من 1,7 مليون مغربي ضد كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.

وتعد البلاد 35 مليون نسمة وتطبق فيها حالة الطوارئ منذ منتصف مارس، وسجلت 478,595 إصابة بكوفيد-19 منها 8491 وفاة.

وتلقى المغرب الخميس أربعة ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا-اكسفورد البريطاني بعد الحصول على مليوني جرعة في يناير بحسب الوزارة.

ويفترض وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني هذا الاسبوع وفقا للإعلام المحلي بعد تسلم 500 ألف في يناير.

ولا يزال الفيروس يتفشى في المغرب بمعدل 500 اصابة يوميا. وتراجع عدد الفحوص اليومية لكشف الاصابة في الأيام الماضية من 20 ألفًا إلى 10 آلاف.

وذكر البيان أن تمديد القيود يأتي "بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس".