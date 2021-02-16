شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مدني أجنبي وجرح جندي أمريكي في الهجوم الصاروخي على أربيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرون بالإضافة إلى جندي أمريكي في هجوم صاروخي استهدف ليل أمس الإثنين قاعدة جوية في كردستان العراق، وفق ما أعلنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة.



وأطلقت ثلاثة صواريخ على الأقل على أربيل عاصمة كردستان العراق أصاب أحدها مجمّعاً عسكرياً في مطار المدينة تتمركز فيه قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأكّد المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو لوكالة فرانس برس أنّ المتعاقد الذي قتل ليس عراقياً، لكنّه لم يعط تفاصيل حول جنسيته