سلطات تركيا تشن حملة اعتقالات في صفوف المؤيدين للأكراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقفت الشرطة التركية، ، 718 شخصا بينهم قياديين في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني.



وكانت أنقرة قد قالت إن حزب العمال الكردستاني "أعدم" 13 تركيا في العراق، على ما أفادت وزارة الداخلية، الاثنين.

وقالت الوزارة إنه تمت "مصادرة عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة الإرهابية خلال مداهمات"، موضحة أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وفاقمت الخسائر، التي أعلنتها أنقرة، الأحد، الضغط على الحزب الداعم للأكراد في تركيا، والذي عبر عن "حزنه العميق" بعد مقتل 13 مواطنا تركيا في العراق، ودعا حزب العمال الكردستاني للإفراج عن بقية المحتجزين لديه.

ويتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني.

وخلال العام الماضي دانت محكمة تركية، النائبة السابقة، ليلى غوفن، وهي تنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي، والتي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو، بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" ونشر "دعاية" إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، وحكم عليها بالسجن بـ 22 عام.

ويقبع في السجن حاليا الرئيسان المشاركان السابقان للحزب، وأحدهما صلاح الدين دميرتاش الذي ترشح ضد إردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. والذي دانته المحكمة بنشر "دعاية إرهابية".

حزب العمال الكردستانيتركيا تعلن قتل 48 من عناصر حزب العمال الكردستاني وأسر اثنين

ويشن حزب العمال الكردستاني الذي أسسه عبدالله أوجلان، والمدرج على القائمة السوداء من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين باعتباره جماعة إرهابية، تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

وأثار مقتل 13 تركيا الغضب في أنقرة، حيث قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن جنودا أتراكا عثروا على جثث في كهف تمت السيطرة عليه في منطقة غارا شمال العراق حيث تشن تركيا منذ، الأربعاء، عملية ضد حزب العمال الكردستاني